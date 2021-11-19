Горожане жалуются на халтурный ремонт ярославских дворов

В Дзержинском районе Ярославля завершается ремонт нескольких дворов Фото: Мэрия Ярославля

Штрафовать подрядные организации, которые срывают сроки сдачи объектов и халатно относятся к своей работе, предложил депутат Ярославской областной Думы Валерий Байло во время принятия в первом чтении бюджета региона.

- Я бы хотел затронуть тему реализации программ, в рамках которых мы благоустраиваем наши дворы и общественные территории. Каждый год мы предусматриваем в нашем бюджете на эти цели немалые средства, и хотелось бы видеть соответствующий результат. В этом году мы столкнулись с огромным количеством жалоб на качество ремонта и сроки выполнения работ. В связи с эти у меня есть ряд предложений, которые бы, на мой взгляд, изменили ситуацию к лучшему, - сказал депутат.

По его мнению, необходимо грамотно составлять техническое задание и готовить конкурсную документацию, а также ответственно подходить к выбору подрядной организации.

- Подрядчик должен неукоснительно исполнять график ремонтных работ, и иметь промежуточные графики для контроля. Недопустимо, чтобы работы выполнялись в авральном режиме, что сказывается на качестве, и уходили в глубокую осень, а то и в зиму, как мы это наблюдаем в этом году, - предлагает Валерий Байло.

В качестве примера можно привести Юбилейный парк в Ярославле, который должны были сдать еще 15 сентября. Сейчас подрядчик утверждает, что справится с работами на объекте только к середине декабря.

- Необходимо предусмотреть и разработать систему оценки и применения штрафных санкций за ненадлежащее качество и срыв сроков выполнения работ к подрядным организациям. Эти же требования в полной мере можно применять и подрядчикам в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», - говорит депутат.