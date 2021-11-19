Глава Тутаевского района прошел ревакцинацию от COVID-19. ФОТО: страница Дмитрия Юнусова ВКонтакте

Глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов сегодня, 19 ноября, прошел ревакцинация от коронавируса. Прививку сделали в районной больнице.

- В планах на ближайшее время и на следующий год очень много целей и задач. Все их необходимо выполнить и достичь, поэтому выпадать из размеренного рабочего процесса просто недопустимо! Вакцинация была и остается единственным гарантированным средством достижения коллективного иммунитета и в конечном итоге победы в борьбе с опасной коронавирусной инфекцией. Уверен, что все вместе мы сможем преодолеть пандемию! Вакцинируйтесь, оберегайте от опасности себя и своих близких, - написал Дмитрий Юнусов на своей странице ВКонтакте.