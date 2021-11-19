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Общество19 ноября 2021 9:47

В Ярославле разблокировали счета «Яргорэлектротранса»

Сотрудникам транспортного предприятия выплатили долги по зарплате
Полина Вачнадзе

Как сообщает пресс-служба мэрии Ярославля, сотрудникам АО «Яргорэлектротранс» выплатили зарплату, все счета предприятия разблокированы.

Напомним, что ранее счета АО «ЯрГЭТ» были заблокированы Федеральной налоговой службой, из-за чего многие работники 11 ноября не смогли получить заработную плату. Как сообщили в мэрии Ярославля, предвидя такое положение вещей, 10 числа компания выплатили заработную плату водителям, кондукторам и линейному персоналу. Оставшимся 250 сотрудникам деньги выдавали в последующие дни за счет сборов с линий.