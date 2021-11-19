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Происшествия19 ноября 2021 10:02

Назначена дата рассмотрения уголовного дела главы Рыбинска

Судебное разбирательство по ДТП, которое спровоцировал Денис Добрякова, состоится 30 ноября
Полина Вачнадзе
Назначена дата рассмотрения уголовного дела главы Рыбинска

Назначена дата рассмотрения уголовного дела главы Рыбинска

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Назначена дата судебного заседания по уголовному делу, фигурантом которого является глава Рыбинска Денис Добряков. Дело начнут рассматривать 30 ноября в Мышкинском районном суде.

ДТП, которое спровоцировал глава города, произошло 9 сентября недалеко от деревни Охотино. Глава Рыбинска на личном автомобиле «Lexus» столкнулся с ВАЗ-2110. Водитель и пассажир «десятки» получили серьезные травмы травмы, Денис Добряков отделался ушибами и царапинами.

Градоначальник сразу признал свою вину.

- Готов ответить по закону, - написал он на своей странице ВКонтакте.

По факту ДТП сначала было возбуждено дело об административном правонарушении, что не устроило депутата Государственной Думы РФ Анатолия Грешневикова. После его обращения в Генпрокуратуру с требованием провести проверку, ситуацией заинтересовались в Москве. Результатом стало возбуждение уголовного дела по статье «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».