Назначена дата рассмотрения уголовного дела главы Рыбинска Фото: Алексей БУЛАТОВ

Назначена дата судебного заседания по уголовному делу, фигурантом которого является глава Рыбинска Денис Добряков. Дело начнут рассматривать 30 ноября в Мышкинском районном суде.

ДТП, которое спровоцировал глава города, произошло 9 сентября недалеко от деревни Охотино. Глава Рыбинска на личном автомобиле «Lexus» столкнулся с ВАЗ-2110. Водитель и пассажир «десятки» получили серьезные травмы травмы, Денис Добряков отделался ушибами и царапинами.

Градоначальник сразу признал свою вину.

- Готов ответить по закону, - написал он на своей странице ВКонтакте.

По факту ДТП сначала было возбуждено дело об административном правонарушении, что не устроило депутата Государственной Думы РФ Анатолия Грешневикова. После его обращения в Генпрокуратуру с требованием провести проверку, ситуацией заинтересовались в Москве. Результатом стало возбуждение уголовного дела по статье «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».