В Рыбинске из-за работ на теплотрассе перекроют движение транспорта на одной из улиц

В Рыбинске из-за работ на теплотрассе перекроют движения транспорта на одной из улиц Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Рыбинске завтра, 20 ноября, с 9 до 20 часов будут проводить аварийные работы на теплотрассе. В связи с этим, по улице Зои Космодемьянской на участке от улицы Академика Губкина до улицы Олега Кошевого будет полностью перекрыто движение.

- На это время будет изменено движение автобусного маршрута №6. Автобусы будут следовать по маршруту: улица Лизы Чайкиной – улица Академика Губкина – улица Танкистов, с остановками. В обратную сторону также, - сообщили в администрации Рыбинска.