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Происшествия19 ноября 2021 9:15

У двух жительниц Ярославля полиция изъяла 19 свертков с наркотиками

Они предназначались для «закладок»
Анастасия Голубева
У двух жительниц Ярославля полиция изъяла 19 свертков с наркотиками

У двух жительниц Ярославля полиция изъяла 19 свертков с наркотиками

Фото: Ксения Высотина

Сотрудники полиции в Дзержинском районе Ярославля задержали двух местных жительниц – 44 и 19 лет. У них обнаружили и изъяли 19 свертков с наркотиками.

После экспертизы стало понятно, что в этих свертках находилось вещество с метадоном. Общая масса – около семи грамм.

Женщины собирались делать из этих наркотиков так называемые «закладки».

- В отношении женщин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере». По этой статье предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.