В Ярославле построят крупнейший в стране биопарк. ФОТО: страница Владимира Волкова ВКонтакте

В Ярославле на базе зоопарка планируют создать крупнейший в стране биопарк. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказал мэр города Владимир Волков.

В биопарке будут работать тематические рестораны и кафе, оздоровительный центр, обустроят территории для иппотерапии, дельфинотерапии и гарденотерапии. Построят и отель, чтобы гости могли задержаться в биопарке не на один день.

- Также на территории в 200 гектаров предполагается реализовать экспозицию уникальных животных, фуд-кортные и развлекательные зоны, а самое главное, предполагается создание уникального федерального центра содействия реабилитации детей с ограниченными возможностями и онкологическими заболеваниями, - написал Владимир Волков.

Проект уже разрабатывается. Его стоимость – порядка 13 миллиардов рублей. Сроки реализации проекта пока не уточняются.