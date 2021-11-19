В школы Рыбинска будут пускать по электронным пропускам

В школы Рыбинска будут пускать по электронным пропускным. ФОТО: администрация Рыбинска

В 14 школах Рыбинска идет модернизация комплексов видеонаблюдения, устанавливают системы контроля и управления доступом. В школе №26 система уже установлена, сейчас идут пуско-наладочные работы. Вся территория школы будет находиться под наблюдением, видео с камер хранится 30 дней.

- Система предназначена для того, чтобы посторонние не могли беспрепятственно попасть на территорию и в здание учебного учреждения. Для этого заведена электронная база учащихся и педагогов школы, - рассказал директор школы №26 Игорь Павлов. - В конце декабря начнем переход на новый пропускной режим. Сначала будем отрабатывать отдельными классами.

Подобная система будет установлена и в других крупных школах Рыбинска: №№1, 2, 4 , 5, 10, 12, 17, 20, 27, 28, 30, 32, 44.