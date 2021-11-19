Ярославец выкрал шины из магазина почти на 200 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Неоднократно судимый 43-летний житель Заволжского района Ярославля обвиняется по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение».

По версии следствия, мужчина в ноябре прошлого года ночью незаконно проник в магазин, откуда украл шины, инструменты и другую оргтехнику. Ущерб - более 180 тысяч рублей.

- Вину в совершенном преступлении подсудимый признал, в содеянном раскаялся. После раскрытия преступления имущество возвращено законному владельцу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.