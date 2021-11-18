В рыбинскую больницу имени Пирогова привезли современный компьютерный томограф

В рыбинскую больницу имени Пирогова привезли современный 64-срезовый компьютерный томограф Фото: Правительство Ярославской области

В рыбинскую больницу имени Пирогова привезли современный 64-срезовый компьютерный томограф. С его помощью можно обследовать и пациентов с COVID-19, и больных с другими заболеваниями.

Как уточнили в правительстве Ярославской области, томограф будет работать круглосуточно, ежедневно на нем можно проводить порядка 110 исследований. Так как у аппарата большая амплитуда, на нем можно ставить диагнозы пациентам с большим весом.

- Больница имени Пирогова принимает больных из Рыбинска и ближайших районов, работает с пациентами, попавшими в дорожно-транспортные происшествия, людьми с коронавирусной инфекцией. Поэтому усиление материально-технической базы положительно скажется на качестве оказания медицинской помощи и ее доступности, - сказал руководитель регионального департамента здравоохранения и фармации Василий Тубашов.

В этом году в пироговскую больницу закупили технику на сумму более чем 56 миллионов рублей. На следующей неделе в клинику привезут фиброскоп для лор-службы.