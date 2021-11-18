В Ярославле ищут подрядчика для строительства общежития театрального института

Ярославский театральный институт - кузница кадров для многих театров. ФОТО: архив КП
В Ярославле ищут подрядчика для проектирования и строительства общежития Ярославского государственного института. Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок.
Начальная цена контракта – чуть более 380 миллионов рублей, финансирование рассчитано на три года: с 2021 по 2023-ий. Общежитие для иногородних студентов собираются построить на улице Звездной.
Три года назад, в декабре 2018 года, во время визита в Ярославль министра культуры Владимира Мединского ректор института Сергей Куценко поднял вопрос о необходимости строительства общежития для вуза.
- Вуз может посетить лишь 106 студентов, этого недостаточно, - сказал Сергей Куценко, а Владимир Мединский пообещал подумать, как лучше решить вопрос.
О необходимости жилья для студентов говорили и на встрече с Владимиров Путиным во время открытия Года театра.