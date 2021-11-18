В Ярославле ищут подрядчика для строительства общежития театрального института

Ярославский театральный институт - кузница кадров для многих театров. ФОТО: архив КП

В Ярославле ищут подрядчика для проектирования и строительства общежития Ярославского государственного института. Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок.

Начальная цена контракта – чуть более 380 миллионов рублей, финансирование рассчитано на три года: с 2021 по 2023-ий. Общежитие для иногородних студентов собираются построить на улице Звездной.

Три года назад, в декабре 2018 года, во время визита в Ярославль министра культуры Владимира Мединского ректор института Сергей Куценко поднял вопрос о необходимости строительства общежития для вуза.

- Вуз может посетить лишь 106 студентов, этого недостаточно, - сказал Сергей Куценко, а Владимир Мединский пообещал подумать, как лучше решить вопрос.

О необходимости жилья для студентов говорили и на встрече с Владимиров Путиным во время открытия Года театра.