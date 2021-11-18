В деревне Ярославской области построили ясли за 100 миллионов рублей Фото: Правительство Ярославской области

В деревне Кузнечиха Ярославской области начали работать новые ясли «Капитошка». Они рассчитаны на 90 мест – это пять групп по 12-18 малышей. У каждой такой группы свои раздевалки, спальни, игровые комнаты и туалеты. Также в яслях есть зал для музыкальных и спортивных занятий, пищеблок и медицинский кабинет. Первые воспитанники уже увидели это все своими глазами.

– Особое внимание в учреждении уделено безопасности: установлены система видеонаблюдения, кнопка тревожной сигнализации, домофоны на вход, в каждой группе смонтирована пожарная сигнализация со звуковым оповещением, – рассказала заведующая детским садом №10 «Капитошка» района Анна Шаверина. – Кроме того, учреждение имеет пять раздельных входов для обеспечения разобщения групп детей, во всех помещениях установлены рециркуляторы воздуха.

В яслях предусмотрено специальное оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья – пандусы и вспомогательные поручни в туалетах.

Всего на строительство яслей потратили 101,7 миллиона рублей.