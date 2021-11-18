В Ярославле пассажиры толкали троллейбус №5. ФОТО: скриншот из видео группы ВКонтакте «Подслушано у водителей | Ярославль

Вчера вечером, 17 ноября, в социальных сетях появилось видео, как пассажиры толкают троллейбус №5 на улице Большая Октябрьская около ТЦ «Петровский пассаж». Несколько мужчин навалились на транспорт, пока он не сдвинулся с места и так называемые усы троллейбуса не получили нужное соединение.

Видно, что поток машин стоит плотный на всех полосах дороги, поэтому то, что инцидент разрешился довольно быстро, предотвратило большую пробку.

- У «Петровского пассажа» группа людей, возможно, пассажиры, пытаются толкать троллейбус? Что? Это все, конечно, очень необычно, тем более, что их не очень много. Ну и они быстро оставили эту идею, - комментирует ситуацию автор видео, которое опубликовали в группе ВКонтакте «Подслушано у водителей | Ярославль».