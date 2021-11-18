В Tele2 составили портрет туристов из Ярославской области Фото: Андрей АБРАМОВ

На ее основе выяснилось, что чаще всего по стране путешествуют абоненты в возрасте от 30 до 40 лет. Любимым месяцем для отпусков стал июль, но самый длительный отдых жители устраивали в апреле – 14 дней при средней продолжительности в 11 суток. По данным аналитиков Tele2, с апреля по октябрь 2021 года больше всего поездок совершили клиенты оператора от 30 до 40 лет, или по-другому – миллениалы. На их долю пришлось 37% от общего турпотока. На втором месте с долей 18% жители 20-30 лет, иначе – зумеры. Высокую активность этих поколений можно объяснить тем, что они быстро принимают решения и в целом легки на подъем.

Еще 17% путешествий совершили люди 40-50 лет – это представители поколения X. И чуть реже, в 15% случаев, на отдых отправлялись абоненты от 50 до 70 лет – бумеры. Как правило, туристы старшего возраста заранее продумывают маршрут и выбирают спокойные места и отели, предпочитая ездить реже, но с лучшим качеством.

Любопытно, что в основном пользователи Tele2 устраивали отпуск в июле и августе, но у людей старше 50 лет популярным месяцем, в том числе стал и «бархатный» сентябрь. В среднем ярославцы отдыхали 11 дней, однако апрель стал исключением: в этом месяце длительность увеличилась до 14 суток.

По традиции самыми массовыми направлениями стали южные регионы.

Сразу за ними в рейтинге расположились более короткие маршруты – в Москву и Московскую область, в Костромскую и Вологодскую области. В пути абоненты активно пользовались мобильным интернетом и совершали голосовые вызовы. Качественное покрытие сети Tele2 позволяло оставаться на связи даже в дальних уголках страны, сообщает пресс-служба оператора.