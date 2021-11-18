Ярославцы за один день перевели телефонным мошенникам более миллиона рублей Фото: Полина Вачнадзе

За сутки в отделения полиции поступили четыре заявления от ярославцев, отдавших деньги телефонным мошенникам. В общей сложности люди перевели злоумышленникам более 1 миллиона рублей. Самая маленькая сумма – 210 тысяч рублей, самая крупная – 459 тысяч.

Почти полмиллиона рублей перевел мошенникам житель Красноперекопского района Ярославля. 54-летний мужчина повелся на уговоры звонивших и оформил кредит, после этого деньги он перекинула на «безопасный» счет.

- Во всех случаях схема действий злоумышленников стандартная: потерпевшим позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка, под предлогом отмены несанкционированной заявки на получение кредита убедили оформить новые кредиты и перевести денежные средства на «безопасный счет», - в очередной раз рассказали, как действуют мошенники в пресс-службе УМВД по Ярославской области.