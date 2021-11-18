В Ярославле открылась вторая модельная библиотека Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле открылась вторая модельная библиотека – модернизировали библиотеку имени М.Ю.Лермонтова, которая находится на проспекте Толбухина, 11. В рамках нацпроекта «Культура» на 2000 экземпляров пополнили книжный фонд, оснастили помещения современной техникой и оборудованием.

Теперь читатели библиотеки имеют доступ ко всем российским и мировым интеллектуальным ресурсам. После ремонта появились новые залы. В зале «Русской доблести и славы» размещена мировая художественная и историческая литература, организованы зоны для свободного чтения и общения: арт-кафе «У Георга Лермонта», Лермонтовская беседка, «Красные ворота». Здесь можно провести время на электронном фортепиано с наушниками, никому не мешая, поиграть в шашки и шахматы.

В справочно-журнальном зале «Дума» есть возможность проводить групповые занятия, используя новые удобные компьютерные места. Вместо двух книгохранилищ появились театрально-концертный зал «Мцыри» и конференц-зал «Лермонтовский».

В залах «Созвездие» посетители смогут познакомиться с научно-популярной и современной художественной литературой. Кроме того, в библиотеке появилась уютная детская игровая «Мишель», преобразился краеведческий зал «Золотое кольцо России», открылась творческая мастерская «У Томаса Рифмача» с фонотекой и музеем «Битлз».

Библиотека с интересным дизайнерским интерьером открыта и для молодежи, и для пожилых людей, и для семей с детьми.

- Библиотека находится в самом центре города и востребована у ярославцев. Здесь находится богатый универсальный книжный фонд. Каждый житель города может выбрать клуб по интересам, прийти с семьей и с пользой провести время, заглянуть в арт-кафе и выпить чашечку чая. Мы рады каждому посетителю, — отметила директор Централизованной библиотечной системы города Ярославля Светлана Ахметдинова.

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