В Ярославле водитель сбил мужчину и скрылся с места ДТП

Пострадавшего пришлось госпитализировать. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Вчера, 17 ноября, около 21:30 на проспекте Машиностроителей в Ярославле сбили мужчину-пешехода. Водитель, совершивший ДТП, с места аварии скрылся, сейчас идут его поиски.

- Пешеход, 35-летний мужчина, госпитализирован, - уточнили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Если вы стали очевидцем этого наезда или есть запись с видеорегистратора, сообщите по телефону ГИБДД – 8(4852)30-10-10.

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