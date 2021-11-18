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Звезды18 ноября 2021 7:59

Волковский театр стал финалистом премии «Звезда театрала» в двух номинациях

Ярославцы могут поддержать театр своими голосами
Полина Вачнадзе
Театр имени Федора Волкова прошел в финал премии «Звезда театрала» по двум номинациям. ФОТО: архив КП

Театр имени Федора Волкова прошел в финал премии «Звезда театрала» по двум номинациям. ФОТО: архив КП

Театр имени Федора Волкова прошел в финал премии «Звезда театрала» по двум номинациям. Ярославцы будут бороться за победу в номинациях «Лучший региональный театр» и «Лучшая постановка иностранного режиссера в России» (драма «Отцы и дети» Анджея Бубеня».

- то серьезное достижение стало возможно благодаря вашему участию и вашим голосам. До конца ноября идет голосование по списку финалистов. В декабре будут выбраны победители. Мы просим вас еще раз поддержать наш театр и оставить свой голос за Первый русский, - говорится в сообщении на странице Волковского театра ВКонтакте.

Проголосовать можно здесь.