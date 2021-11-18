В ТРК «Альтаир» начал работать мобильный пункт вакцинации от COVID-19

Прививку от коронавируса можно сделать в "Альтаире". ФОТО: департамент здравоохранения Ярославской области

В ТРК «Альтаир» на Ленинградском проспекте в Ярославле вновь открылся мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Летом здесь делали прививки, но потом пункт закрыли. Сейчас он вновь возобновил свою работу.

- Пройти процедуру и защитить себя от COVID-19 можно с понедельника по пятницу с 13:00 до 18:00. Предварительная запись не требуется. Не забудьте взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС, - сообщили в департаменте здравоохранения Ярославской области.

Мобильные пункты вакцинации в Ярославле также открыта в ТРЦ «Вернисаж», ТРЦ «Рио», ТРЦ «Аура», ТРЦ «Флагман», ТЦ «Чкаловский», ТЦ «Яркий», в «ЛеруаМерлен», а также в цирке.