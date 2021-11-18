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Общество18 ноября 2021 6:29

В Ярославле предотвратили взрыв бытового газа

Благодаря бдительности соседей удалось избежать беды
Полина Вачнадзе
В Ярославле бдительные соседи помогли предотвратить взрыв газа. ФОТО: страница Александра Трудоношина ВКонтакте

В Ярославле бдительные соседи помогли предотвратить взрыв газа. ФОТО: страница Александра Трудоношина ВКонтакте

В доме в Ленинском районе произошла утечка газа. Запах почувствовали бдительные соседи и вызвали газовщиков. Так как утечка была в квартире, где никто не проживает, рабочим пришлось перекрыть газоснабжение во всем доме.

- На следующий день в присутствии полиции представители управляющей компании вскрыли дверь в квартиру, чтобы предоставить газовщикам доступ для проведения работ. На данный момент газоснабжение в доме восстановлено, - сообщил глава администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля Александр Трудоношин.

Если вы почувствовали запах газа, немедленно сообщите об этом по телефонам 04 или 112.