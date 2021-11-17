Мэр Ярославля проверил новые машины для уборки города. ФОТО: страница Владимира Волкова ВКонтакте

Сегодня ночью, с 16 на 17 ноября, на улицы Ярославля выехали новые комбинированные дорожные машины для уборки. Мэр города Владимир Волков лично проверил технику, которая была закуплена в этом году.

Такие машины распыляют специальный реагент на ширину до 12 метров, это удобная опция для уборки Московского, Ленинградского и других проспектов.

- Системой новых КДМ можно управлять с помощью электронного пульта, который находится в кабине водителя. Кроме того, новые машины экономно расходуют реагент, распыляют его на дороге точечно в зависимости от настройки системы. При любом изменении маршрута распылители можно направить в разные стороны, - отметил Владимир Волков.