В Ростовском районе Ярославской области неизвестный насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП

Полиция ищет очевидцев аварии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь на 17 ноября этого года в Ростовском районе на трассе «Холмогоры» произошло ДТП. По предварительной информации, около третьего микрорайона Ростова Великого, неизвестный водитель на неустановленной машине сбил 35-летнюю женщину. Она переходила дорогу в неположенном месте, где нет разметки. Водитель с места аварии сразу уехал, а женщина скончалась.

- Если вы являетесь свидетелем данного ДТП или располагаете какой-либо информацией о разыскиваемом транспортном средстве, иной информацией, которая может помочь в установлении объективных обстоятельств произошедшего, просим обратиться по телефону дежурной части ОМВД России по Ростовскому району: 8 (48536) 6-08-65, или 02 (с мобильного 102), - сообщили в УМВД России по Ярославской области.