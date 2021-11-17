Следователи Ярославской области начали проверку по информации о рабстве ярославца в Казахстане

СКР по Ярославской области начал проверку по сообщениям о рабстве, в котором провел уроженец Гаврилов-Ямского района Алексей Котов Фото: Олег ЗОЛОТО

СКР по Ярославской области начал проверку по сообщениям о рабстве, в котором провел уроженец Гаврилов-Ямского района Алексей Котов. Около 20 лет мужчина находился в Карагандинской области Казахстана, где его принуждал к труду местный житель. Он сейчас задержан, возбуждено уголовное дело, расследовать которое будут казахстанские правоохранительные органы. В ситуации будет разбираться и посольство России в Казахстане.

Ярославские силовики инициировали свою проверку.

- В настоящее время следователями выполняются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствием самым тщательным образом будут проверены все факты, изложенные в опубликованном материале, и будет дана правовая оценка действиям (или бездействию) ответственных лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

В ближайшее время Алексея Котова привезут домой. Здесь его ждет большая семья: родители, братья и сестры. Последний раз с ними на связь мужчина выходил в 1999 году, потом его следы затерялись в Казахстане. Уехать оттуда он не мог – не было документов.

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