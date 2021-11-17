В Ярославле продавец наворовал техники на 350 тысяч рублей из магазина, в котором работал Фото: Иван МАКЕЕВ

23-летний житель Ярославля обвиняется в краже в крупном размере. Мужчина, работая в магазине электроники, украл оттуда за несколько дней телефонов на 338 тысяч рублей.

Следствием установлено, что мужчина в августе текущего года недолгое время работал промоутером в магазине техники во Фрунзенском районе. Однако даже за этот период он успел похитить десять смартфонов и наушники прямо с витрины. После кражи, обвиняемый, как ни в чем не бывало, расставлял товар на полках так, что пропажи были незаметны.

Воровством из магазина ярославец не ограничился. В мае этого года к нему в гости пришел коллега, с которым они работали также в магазине электроники, только уже в Дзержинском районе. Молодой человек забыл свой телефон в квартире обвиняемого, и последний воспользовался этим. Ущерб этой кражи – почти 10 тысяч рублей.

- Похищенные телефоны обвиняемый реализовывал через сайт бесплатных объявлений или в магазинах, торгующих техникой, бывшей в употреблении. В ходе следствия обвиняемый вину свою признал и частично возместил ущерб, - рассказали в УМВД России по Ярославской области. - Расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.