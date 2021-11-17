На курорте «Ярославское взморье» построят новый отель почти за 900 миллионов рублей

На курорте «Ярославское взморье» построят новый отель. ФОТО: ПАО Сбербанк

На курорте «Ярославское взморье» при поддержке Ростуризма и Сбербанка будет построен новый отель, стоимостью почти 900 миллионов рублей.

ПАО Сбербанк одобрил кредит проекту «Коприно Плаза» на сумму в 750 миллионов рублей. Средства инвестора составят 132,6 миллиона. Льготная кредитная ставка, субсидируемая Ростуризмом, - 3,99%.

«Коприно Плаза» - отель уровня 4 звезды на территории курорта «Ярославское взморье», на берегу реки Треновка. В новом отеле будет 127 номеров различных категорий. Предполагаемая дата ввода в эксплуатацию – 2023 год.

«Коприно Плаза» - отель уровня 4 звезды на территории курорта «Ярославское взморье». ФОТО: ПАО Сбербанк

- Волга - туристический бренд, обладающий огромным потенциалом для дальнейшего развития. По акватории Волги проходят самые популярные круизные маршруты, здесь есть все ресурсы для развития пляжного отдыха и яхтинга. Архитектура и история старинных волжских городов, красивая природа и вкусная местная кухня привлекают туристов вне зависимости от времени года. Радует, что благодаря нашей программе льготного кредитования здесь появится еще больше современных отелей с высокими стандартами сервиса, безопасности и комфорта, - сказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

- «Коприно Плаза» станет первым объектом в Ярославской области, реализуемым по данной программе Ростуризма, и мы со своей стороны рады финансово поддержать «Васта Дискавери» в новом для них проекте, - подчеркивает управляющий Ярославским отделением ПАО Сбербанк Вадим Лушин.