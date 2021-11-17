В Ярославской области социальные выплаты проиндексируют на 5,9%

Все выплаты, которые установлены Социальным кодексом Ярославской области в следующем году будут проиндексированы на 5,9% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все выплаты, которые установлены Социальным кодексом Ярославской области в следующем году будут проиндексированы на 5,9%. Такое решение приняли на заседании комитета регионального заксобрания по социальной, демографической политике, труду и занятости.

- Предусматривается индексация выплат для семей с детьми, людей, находящихся под опекой, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, неработающих пенсионеров, инвалидов, реабилитированных лиц, тружеников тыла, ветеранов труда, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», доноров крови. Также будут проиндексированы выплаты в рамках временных мер соцподдержки граждан пожилого возраста. Кроме того, из категории «граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации» выделена отдельная категория «граждане, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», - пояснил заместитель директора департамента труда и соцподдержки Дмитрий Аминов.

Кроме того, временные меры поддержки усыновителей и опекунов, а также связанные с летним отдыхом детей, продлевают до декабря 2024 года.