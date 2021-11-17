В областной больнице Ярославля оборудуют дневной офтальмологический стационар Фото: Правительство Ярославской области

На третьем этаже областной больницы Ярославля сейчас идет ремонт. В начале 2022 года здесь откроется дневной офтальмологический стационар. Здесь врачи смогут делать различные инъекции лекарственных препаратов, а также проводить несложные операции на глазах.

- Чаще всего пациенты нуждаются в подобном лечении при осложнениях сахарного диабета и катаракты, – пояснила заведующая поликлиникой областной клинической больницы Лора Розенталь. – Получить помощь можно будет по направлению из поликлиники, к которой прикреплен человек, после осмотра врача-офтальмолога. Далее пациента проконсультирует специалист нашей поликлиники, который определит характер и объем необходимой помощи. Затем пациент будет направлен на госпитализацию в дневной стационар. Срок пребывания здесь в среднем от двух до трех дней.

Ремонт в больнице планируют завершить до конца этого года, потом состоится прохождение лицензирования и после него врачи смогут начать принимать всех желающих.