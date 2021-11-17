Зимой на улицах Ярославля с непогодой будут бороться 118 снегоуборочных машин и почти две тысячи дворников

Зимой на улицах Ярославля со снегом будут бороться 118 снегоуборочных машин и почти две тысячи дворников Фото: Иван МАКЕЕВ

Вчера, 16 ноября, в мэрии города рассказали о том, как идет подготовка техники к зиме. Ее количество увеличено до 126 снегоуборочных машин. Также в декабре в город должны привезти десять комбинированных дорожных машин и девять самосвалов.

- На нашем предприятии заготовлено 24 тысячи тонн песко-соляной смеси. Кроме того, заключен контракт на поставку жидких противогололедных реагентов в объеме 15 тысяч кубических метров. Этой зимой на улицах Ярославля будем использовать и реагент нового поколения — двухфазный твердый гранулированный противогололедный реагент, — рассказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Всего на зимний период к работе подготовлены около 118 специальных машин и более 1800 дворников.