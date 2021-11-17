Своими ногами: в Ярославле могут открыть станцию скорой помощи, куда пациенты должны будут приходить самостоятельно

В Ярославле могут открыть станцию скорой помощи, куда пациенты должны будут приходить самостоятельно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле может быть открыта станция скорой помощи, в которую пациенты должны будут приходить самостоятельно. Этот вопрос обсудили на заседании комитета Ярославской областной Думы и пришли к выводу, что такое нововведение может улучшить качество оказания первичной и скорой помощи. Сейчас среднее ожидание скорой помощи составляет около 80 минут, экстренной – примерно полчаса, а районах и того дольше.

- Необходимо предусмотреть возможность самостоятельного обращения жителей в приемные отделения медицинских учреждений, если есть возможность добраться до них, не прибегая к вызову бригады скорой медицинской помощи, - сказали на заседании комитета Думы.

Как уточнил и.о. заместителя председателя регионального правительства Анатолий Гулин, врио губернатора уже дал поручение рассмотреть этот вопрос. Обсудят его на ближайшем заседании экспертного медицинского совета.

Кроме того, обсудили возможность привлечения частных медицинских центров к оказанию помощи в рамках ОМС.