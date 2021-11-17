В Рыбинске мать избила дочь за плохо сделанные уроки

В Рыбинске мать избила 7-летнюю дочь за ошибки в домашнем задании Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мать избила свою 7-летнюю дочь за ошибки в домашнем задании. Эта шокирующая история произошла в Рыбинске и сейчас в ней разбираются следователи.

Побои на теле девочки заметили учителя в школе и сразу же сообщили об этом в полицию.

- На место прибыли сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, вызвали бригаду скорой помощи, - уточнили в пресс-службе регионального УМВД.

Травмы оказались насколько серьезными, что ребенка пришлось госпитализировать. В отношении 33-летней матери школьницы возбудили уголовное дело. Женщине грозит до трех лет лишения свободы.

По словам соседей, семья казалась вполне обычной: ссоры были, но в синяках и ссадинах до этого ЧП никто не ходил. Девочка жила с мамой и отчимом, в семье есть и другие дети.

- Прокуратура Ярославской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела о жестоком обращении жительницы Рыбинска с дочерью. Кроме того, организована проверка деятельности органов системы профилактики, - сказали в прокуратуре региона.

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