Путь к миру: Владимир Волков помог ярославскому хлебозаводу и Роману Галагаеву в поиске компромисса. ФОТО: Олег Смирнов

Сегодня мэр Ярославля Владимир Волков посетил хлебозавод № 1 и обновленный «Старый город». Два этих предприятия в буквальном смысле не могут поделить дорогу, по которой муковозы доставляют сырье на одно из важнейших производств региона.

Напомним, проезд с 2017 года находится в руках депутата муниципалитета Романа Галагаева, который выкупил бывший рынок и сейчас завершает его реновацию и благоустройство территории вокруг. Однако проблемы с допуском муковозов через проходную на Большой Октябрьской начались только этим летом, когда собственник запретил большегрузам пользоваться дорогой, ссылаясь на нормы максимально разрешенной нагрузки.

Стороны встретились в суде, который в качестве обеспечительной меры обязал Галагаева пропускать транспорт. После того, как он стал препятствовать проезду, разгорелся скандал. Вмешиваться пришлось мэру лично.

И сегодня Владимир Михайлович снова встретился с обеими сторонами на их территории.

— Сейчас на хлебозаводе работает 225 человек. Месячная норма по выпуску изделий составляет более 800 тонн. Наша продукция представлена во всех торговых сетях и точках города и области, — рассказал директор предприятия Олег Котов. — В прошлом году мы продали хлеба примерно на 390 миллионов рублей. Сумма налогов в федеральный и местный бюджеты составила 35 миллионов.

Во время экскурсии Волков оценил современное оборудование и отметил, что предприятие постоянно развивается, однако в условиях существования на «зажатой» территории делать это очень непросто.

— В современном городе очень сложно работать и тем более развиваться при таких условиях. Мы понимаем, что необходимо оказывать всяческую поддержку, вникать в проблемы и вместе разбираться, — сказал мэр.

С завода Владимир Волков вместе с главой Кировской и Ленинской администрации Александром Трудоношиным, председателем Общественной палаты Ярославля Александром Федоровым, профильными чиновниками и, конечно, Романом Галагаевым отправились в новый «Старый город».

— Здесь разместятся 250-300 индивидуальных предпринимателей. Мы не будем нарушать товарную матрицу, чтобы не было конкуренции. Сейчас идет комплектация и установка оборудования, отделочные работы, — рассказал собственник.

По его словам, на первом этаже расположится большой фермерский рынок, а на втором откроют фудкорт. Будут в обновленном «Старом городе» продавать и одежду, и другие товары. А около самого здания появится ряд с уличной едой.

— Городу нужны такие объекты — современные и многофункциональные. Важно отметить и создание большого количества рабочих мест. Мы, конечно, всегда будем поддерживать такие примеры и привлекать новых инвесторов, чтобы Ярославль шел в ногу со временем, — отметил Владимир Волков.

После того, как стороны соблюли все формальности, участники встречи удалились на переговоры, которые состоялись в закрытом формате.

— Мы ни в коем случае не вмешиваемся в их деятельность. Мы договорились, что пути решения будут искать сами предприятия. Конечно, есть проблематика с проездом, но хлебозаводу необходима стабильная поставка. Нужно сделать запросы, получить официальные пропуски и согласовать проезд со всеми службами. Есть проблема с сетями, которые в огромном количестве находятся на территории двух этих участков. Нужно принять меры по недопущению аварийных ситуаций, — отметил по итогам переговоров Владимир Волков. — Для нас важны оба предприятия: на одном уже работает большое количество сотрудников, на другом скоро будет трудиться не меньше. Конечно, мы будем настроены на позитивное развитие ситуации и держать ее под контролем.

Судя по всему, на сегодняшний день конфликт исчерпан. Стороны выразили готовность пойти на мировое соглашение в суде, но только после того, как будут учтены все тонкости. Решение должно устроить и хлебозавод, и Галагаева. Скорее всего, это будет долгий путь, но первый и главный шаг уже сделан. На следующей неделе встреча повторится.