В детских садах Ярославской области малыши начнут осваивать цифровую среду

В 10 детсадах в пилотном режиме планируют открыть «Кванториумы» Фото: Правительство Ярославской области

В детских садах Ярославской области начнут работать «Кванториумы». Проект в пилотном режиме запустят в 10 дошкольных учреждениях.

- Юные жители региона смогут с самого раннего возраста развивать востребованные в современном мире компетенции: конструирование, робототехнику. Смогут осваивать цифровую среду, - сказал руководитель «Кванториума» в Ярославле Антон Дубовик.

Идея запустить проект не только для школьников, но для малышей пришла во время визита врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева в детский технопарк. Сейчас спрос на подобное обучение очень высок.

- Идея начинать знакомить детей с профессиями и новыми технологиями в младшем возрасте очень перспективная, – сказал Михаил Евраев добавил, что поручит предусмотреть закупку развивающего оборудования и наборов по конструированию и робототехнике в дошкольные учреждения и запланировать повышение квалификации для воспитателей.

Детские технопарки работают в Ярославле и Рыбинске, в двух мобильных «Кванториумах» занимаются ребята из сельской местности и удаленных городов.