В Ярославле прекратили поиски 16-летнего подростка

Подростка нашли. ФОТО: группа "ЯрСпас" ВКонтакте

В Ярославской области завершены поиски 16-летнего Анатолия, который пропал еще 14 ноября. В воскресенье он ушел из детского дома и перестал выходить на связь. Поисками занимались сотрудники правоохранительных органов и волонтеры. Спустя два дня парень нашелся.

- Установлено местонахождение подростка, который 14 ноября ушел из госучреждения, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Где именно пропадал молодой человек, не уточняется. Известно, что искали его по всей области, а нашли в Ярославле.