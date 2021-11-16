В Рыбинске женщина на «Хенде» сбила 11-летнюю девочку Фото: Сергей ГАПОН

В Рыбинке в районе деревни Голодяево сегодня, 16 ноября, около 7 утра под колеса машины попала 11-летняя девочка. Ребенок шел по нерегулируемому пешеходному переходу.

- По предварительной информации, 43-летняя женщина, управляя автомобилем «Хенде», совершила наезд на пешехода-девочку. В результате ДТП ребенок госпитализирован с травмами, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

На месте работали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Родителя несовершеннолетних сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют напомнить детям о необходимости соблюдать правила дорожного движения и прикрепить к верхней одежде световозвращающие элементы.