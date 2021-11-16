В Ярославле водитель автобуса №76 промчался на красный сигнал светофора

Автобус пролетел на красный свет светофора. Скриншот с видео Темура Абдуллаева

Общественник Темур Абдуллаев выложил в социальную сеть «Фейсбук» ролик с видеорегистратора, где видно, как автобус №76 пролетает на красный сигнал светофора.

- Будьте аккуратнее на переходах. Мэрия города Ярославля, прошу провести профилактическую порку водителя на Ильинской площади, - написал общественник в группе «Дороги Ярославля».

Темур Абдуллаев, вероятно, имел в виду Советскую площадь, которая раньше именовалась Ильинской.

В мэрии Ярославля пообещали отреагировать на сообщение. А по ловам ярославцев, такое нарушение ПДД у водителей автобусов не редкость.

- Это каждый день можно увидеть с автобусами 11, 33, 42, 57 и других маршрутов и именно ПАТП. На водителях висит план выручки и премия зависит от регулярности движения по графику. То насмерть давят, то столбы сбивают, теперь под красный свет светофора ездят. Видимо, пассажирских жертв еще мало, - пишет в группе «Жесть Ярославль» Алексей М.