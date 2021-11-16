Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия16 ноября 2021 10:52

Ярославец лишился 50 тысяч рублей, нарвавшись на «фишинговый» сайт

Его создателя уже вычислили сотрудники полиции
Полина Вачнадзе
Ярославец лишился 50 тысяч рублей, нарвавшись на «фишинговый» сайт

Ярославец лишился 50 тысяч рублей, нарвавшись на «фишинговый» сайт

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

42-летний житель Дзержинского района лишился 50 тысяч рублей, покупая лодочный мотор. Объявление о продаже мотора мужчина нашел в социальной сети и связался с продавцом. Тот кинул ему ссылку на сайт якобы транспортной компании, где нужно было ввести данные банковской карты, чтобы оплатить покупку и доставку товара. Списание денег произошло, а лодочный мотор так и не пришел. Покупатель обратился в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Установлено, что 27-летний мужчина разработал «фишинговый» сайт, стилизованный под сайт транспортной компании, создал на нем форму при введении в которую данных банковской карты, деньги перечислялись на виртуальный кошелек, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Как считает следствие, этот же молодой человек в соцсети сделал фейковую страницу, где разместил объявление о продаже лодочного мотора. Когда на объявление откликнулся покупатель, подозреваемый убедил его перевести 50 тысяч рублей за мотор и 750 рублей за услуги транспортной компании.

Расследование уголовного дела продолжается.