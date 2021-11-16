Ярославец лишился 50 тысяч рублей, нарвавшись на «фишинговый» сайт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

42-летний житель Дзержинского района лишился 50 тысяч рублей, покупая лодочный мотор. Объявление о продаже мотора мужчина нашел в социальной сети и связался с продавцом. Тот кинул ему ссылку на сайт якобы транспортной компании, где нужно было ввести данные банковской карты, чтобы оплатить покупку и доставку товара. Списание денег произошло, а лодочный мотор так и не пришел. Покупатель обратился в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Установлено, что 27-летний мужчина разработал «фишинговый» сайт, стилизованный под сайт транспортной компании, создал на нем форму при введении в которую данных банковской карты, деньги перечислялись на виртуальный кошелек, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Как считает следствие, этот же молодой человек в соцсети сделал фейковую страницу, где разместил объявление о продаже лодочного мотора. Когда на объявление откликнулся покупатель, подозреваемый убедил его перевести 50 тысяч рублей за мотор и 750 рублей за услуги транспортной компании.

Расследование уголовного дела продолжается.