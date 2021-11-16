Депутаты ярославской облдумы предложили увеличить зарплаты чиновникам Фото: Анастасия Черникова

На заседании комитета Ярославской областной Думы депутаты предложили увеличить зарплаты муниципальным и государственным служащим.

- Я постоянно соприкасаюсь с главами и сотрудниками территориальных администраций. Их сжали в боевую единицу: тут и вакцинация, и призыв, и перепись населения и другие мероприятия. Все свалено на трех-семерых человек. Все должно прийти к тому, чтобы либо увеличить зарплату, либо штат, - сказал депутат Василий Бобков.

На данный момент заработная плата сотрудников районных администраций – от 12 до 20 тысяч рублей. Последний раз индексация проходила в 2018 году. Все это привело к дефициту кадров на местах.

- Раньше на госслужбу в Ярославской области стояла очередь. Сейчас даже на руководящие должности никого нет. Никто не записывается на конкурс, - уточнил заместитель председателя Думы Николай Александрычев.

В итоге депутаты рекомендовали региональному правительству рассмотреть вопрос повышения заработной платы чиновникам, чтобы в том числе решить и кадровый голод в администрация районов.