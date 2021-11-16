В Ярославле запустили дробильный комплекс для мусора
Фото: Правительство Ярославской области
В Ярославле на мусоросортировочной станции «Чистый город» компания «Хартия» запустила новый дробильный комплекс. Пока что он работает в тестовом режиме.
- Комплекс позволит расширить перечень перерабатываемых фракций и сократит объем отходов, подлежащих захоронению, - сказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков.
Благодаря установке в 2,-2,5 раза сократятся объемы отходов, которые вывозят на полигоны, а также оптимизируется их перевозка.
– Аппарат обладает функцией выбора металлических изделий – установлен магнит, который позволит повысить выборку вторично перерабатываемых материальных ресурсов из состава крупногабаритных отходов, – отметил руководитель отдела по связям с общественностью регионального оператора Сергей Сушков.