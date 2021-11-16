В Ярославле запустили дробильный комплекс для мусора Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле на мусоросортировочной станции «Чистый город» компания «Хартия» запустила новый дробильный комплекс. Пока что он работает в тестовом режиме.

- Комплекс позволит расширить перечень перерабатываемых фракций и сократит объем отходов, подлежащих захоронению, - сказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков.

Благодаря установке в 2,-2,5 раза сократятся объемы отходов, которые вывозят на полигоны, а также оптимизируется их перевозка.

– Аппарат обладает функцией выбора металлических изделий – установлен магнит, который позволит повысить выборку вторично перерабатываемых материальных ресурсов из состава крупногабаритных отходов, – отметил руководитель отдела по связям с общественностью регионального оператора Сергей Сушков.