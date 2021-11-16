Среднее время ожидания скорой помощи в Ярославской области - 81 минута

Среднее время ожидания скорой помощи в Ярославской области по неотложному вызову составляет 81 минуту, по экстренному - 29 минут Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среднее время ожидания скорой помощи в Ярославской области по неотложному вызову составляет 81 минуту, по экстренному - 29 минут. Такие данные привела главный специалист по скорой медицинской помощи департамента здравоохранения региона Людмила Кукушкина.

- Но это в среднем, - уточнила специалист, - в некоторых районах - от часа до трех часов и более. Практически каждый пятый случай - это COVID-19, и пребывание на таких вызовах затягивается по объективным причинам. Необходима госпитализация, санитарная обработка транспорта, иногда реанимация пациентов.

Среднесуточная нагрузка на бригады скорой помощи - по 3-4 вызова в день. В крупных городах она выше, в небольших - меньше. Наибольшая наблюдается в Ярославле - 19 вызовов.

Острая проблема по-прежнему - нехватка кадров. На данный момент укомплектованность составляет 60% при наличии совместительства: у врачей около 1,5 ставок, у фельдшеров - 1,7 ставок.