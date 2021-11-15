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Происшествия15 ноября 2021 15:20

В Переславском районе нашли труп женщины, пропавшей десять дней назад

Причина ее смерти пока неизвестна
Анастасия Голубева
В Переславском районе нашли труп женщины, пропавшей десять дней назад

В Переславском районе нашли труп женщины, пропавшей десять дней назад

Фото: СУ СКР по Ярославской области

41-летняя жительница села Горки Переславского района Ярославской области ушла из дома 4 ноября текущего года, и с того момент о ней никто ничего не знал. Искать женщину начали сразу и сегодня, 15 ноября, около реки Шахе в селе Горки нашли труп пропавшей.

- В настоящее время следователем осмотрено место происшествия, опрошены очевидцы, с целью установления точной причины смерти назначена медицинская судебная экспертиза, выполняются иные необходимые проверочные мероприятия, - сообщили с пресс-службе СКР по Ярославской области.