В Рыбинске на зимний период закрывают Карякинский сад Фото: Администрация Рыбинска

Завтра, 16 ноября, в Рыбинске для посещений закроют Карякинский сад на зимний период. Сотрудники сада готовят все растения – это примерно 500 разных видов деревьев, кустарников и цветов – к холодам. Их утепляют покровным материалом, обрезают мертвые ветки и листья, а также высаживают новых представителей флоры.

- Мы посадили 12 тысяч тюльпанов, и следующей весной в Рыбинске будет своя маленькая Голландия. Приступили к упаковке роз. На этой неделе укроем хвойники, и те кустарники, которые в нашей местности плохо переносят морозы и могут сломаться от снега, - поделился куратор Карякинского сада Сергей Иванченко.

Лебеди, которые живут в этом саду, останутся здесь на зиму. Работники объекта обеспечат птицам нужный уход.