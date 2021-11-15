В Угличском районе Ярославской области открылся отремонтированный дом культуры Фото: Правительство Ярославской области

Плоскинский сельский дом культуры в деревне Заречье Угличского района Ярославской области открылся после капитального ремонта. Этот дом культуры работает для 19 деревень и после обновления, его смогут посещать 7,5 тысяч местных жителей.

- В ходе работ отремонтирован фасад здания, обустроен пандус для лиц с ограниченными возможностями здоровья, заменены окна, обновлены внутренние помещения и театральный зал. Общая сумма вложенных средств – 4,5 миллиона рублей, из них 1,3 миллиона рублей – средства местного бюджета, - сообщили в правительстве региона.

В этом ДК сейчас действуют 12 разных творческих кружков, их число в новом году увеличится до 17. Дополнительно откроются детская развивающая студия, кружок декоративно-прикладного искусства для детей и молодежи, студия хореографии и другие.