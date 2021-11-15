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Происшествия15 ноября 2021 11:46

21-летнего жителя Ярославской области обвиняют в убийстве 22-летнего знакомого

Во время ссоры молодой человек ударил его ножом в грудь
Полина Вачнадзе
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21-летнего жителя Ярославской области обвиняют в убийстве 22-летнего знакомого

21-летнего жителя Ярославской области обвиняют в убийстве 22-летнего знакомого

Фото: Полина Вачнадзе

В отношении 21-летнего жителя села Великое Гаврилов-Ямского района возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в убийстве 22-летнего знакомого.

Убийство произошло 13 ноября в сарае дома на улице Некрасовской в селе Великое.

- На почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе конфликта, он нанес знакомому один удар ножом в область груди. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, - уточнили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Подозреваемого заключили под стражу. Следствие продолжается.