21-летнего жителя Ярославской области обвиняют в убийстве 22-летнего знакомого
Фото: Полина Вачнадзе
В отношении 21-летнего жителя села Великое Гаврилов-Ямского района возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в убийстве 22-летнего знакомого.
Убийство произошло 13 ноября в сарае дома на улице Некрасовской в селе Великое.
- На почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе конфликта, он нанес знакомому один удар ножом в область груди. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, - уточнили в пресс-службе СКР по Ярославской области.
Подозреваемого заключили под стражу. Следствие продолжается.