21-летнего жителя Ярославской области обвиняют в убийстве 22-летнего знакомого Фото: Полина Вачнадзе

В отношении 21-летнего жителя села Великое Гаврилов-Ямского района возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в убийстве 22-летнего знакомого.

Убийство произошло 13 ноября в сарае дома на улице Некрасовской в селе Великое.

- На почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе конфликта, он нанес знакомому один удар ножом в область груди. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, - уточнили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Подозреваемого заключили под стражу. Следствие продолжается.