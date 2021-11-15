Нетрезвый 68-летний ярославец до смерти избил своего 65-летнего собутыльника Фото: СУ СКР по Ярославской области

68-летний житель Первомайского района Ярославской области обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По версии следствия, мужчина вместе со своим знакомым в одном из домов села Коза Первомайского района выпивали алкоголь. После этого, между ними завязалась ссора, и 68-летний обвиняемый начал избивать руками и ногами своего 65-летнего собутыльника. Потерпевший умер почти сразу на месте происшествия от полученных травм.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.