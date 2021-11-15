В Ярославле педагогический университет выходит на очный формат обучения Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Ярославле педагогический университет возвращается к традиционному обучению. Уже 22 ноября студенты должны придти согласно расписанию на свои факультеты в учебные аудитории. Об это сообщили в официальной группе ЯГПУ ВКонтакте.

- Уважаемые студенты! С 22 ноября образовательный процесс по очной и заочной формам обучения возвращается в традиционный формат! Занятия будут проходить в соответствии с расписанием. Берегите себя, не забывайте соблюдать все меры предосторожности, - говорится в сообщении.

Две недели назад ЯГПУ им. К.Д. Ушинского ушел на дистанционное обучение, и дата выхода в университет была неизвестна на тот момент.