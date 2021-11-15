Четвертая волна COVID-19 в Ярославской области началась с Рыбинска и Рыбинского района

Сейчас самая высокая заболеваемость коронавирусом фиксируется в Первомайском и Рыбинском районах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Наталья Евсеевич рассказала, где началась четвертая волна коронавируса в регионе.

- Подъем заболеваемости в Ярославской области начался с Рыбинска, с Рыбинского района. Именно там стали регистрировать большое количество больных новой коронавирусной инфекцией, что распространилась по всему региону. На сегодняшний день самая высокая заболеваемость в Первомайском и Рыбинском районах, - сказала Наталья Евсеевич.

Назвала она и основную предпосылку для этого – недостаточное количество вакцинированных в Рыбинске. На 1 сентября их доля в городе и районе была минимальной.

Четвертая волна COVID-19 в Ярославской области началась в сентябре с 12 числа – тогда пошло на подъем количество заболевших. До этого на протяжении трех недель наблюдалась относительная стабильность.

- Если сравнить с предыдущими волнами и периодами стабильностями, они были более продолжительными, - уточнила зам директора депздрава.