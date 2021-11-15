Ничего святого: в Ярославской области задержали вора, который нес в металлолом крест с могилы

В Ярославской области задержали вора, который нес в металлолом крест с могилы Фото: Полина Вачнадзе

В Большесельском районе задержан 40-летний мужчина, укравший с могилы железный крест. Местного жителя, несущего крест в пункт приема металлолома, заметили участковый и сотрудник уголовного розыска. Отпираться задержанному смысла не было.

Железный крест мужчина унес с могилы кладбища в Большом Селе. Потерпевшая установила новый памятник на месте захоронения своих родителей, а старый крест оставила в стороне, не успела убрать. Этим и воспользовался злоумышленник.

- Сумма ущерба составила три тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - уточнили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.