Проект новой ледовой арены в Рыбинске одобрила Госэкспертиза

Проект новой ледовой арены в Рыбинске получил положительное заключение Госэкспертизы. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказал глава города Денис Добряков.

- Второй лед очень нужен. Поле в «Полете» расписано по минутам, такая загрузка не в состоянии обеспечить необходимую частоту тренировок хоккеистов, шорт-трекистов, фигуристов, что сказывается на результатах, - написал Денис Добряков. – В итоге дети или персетают заниматься, или уезжают в другие города.

Если финансирование все же удастся получить, то будет построен ледовый корт с ареной 30 на 60 метров, с раздевалками, душевыми и другими необходимыми помещениями. Правда, трибун по проекту не предусмотрено.