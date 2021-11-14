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Общество14 ноября 2021 18:17

В Ярославле нашли тело 20-летнего молодого человека

Следователи выясняют причину смерти юноши
Влада Красоткина
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Следователи не исключают версию о несчастном случае.

Следователи не исключают версию о несчастном случае.

Фото: СУ СКР по Ярославской области

12 ноября в Ярославле на улице Городской вал во дворе одного из домов нашли тело 20-летнего парня.

- В целях установления всех обстоятельств смерти молодого человека, причин и условий, способствовавших произошедшему, следственным отделом по Кировскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, - сообщили в пресс-службе СКР России по Ярославской области.

Также следователи не исключают версию о несчастном случае. Тело потерпевшего направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы.