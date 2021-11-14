В Ярославле нашли тело 20-летнего молодого человека

Следователи не исключают версию о несчастном случае. Фото: СУ СКР по Ярославской области

12 ноября в Ярославле на улице Городской вал во дворе одного из домов нашли тело 20-летнего парня.

- В целях установления всех обстоятельств смерти молодого человека, причин и условий, способствовавших произошедшему, следственным отделом по Кировскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, - сообщили в пресс-службе СКР России по Ярославской области.

Также следователи не исключают версию о несчастном случае. Тело потерпевшего направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы.