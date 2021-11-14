Предстоящая неделя в Ярославле будет снежной

Новая неделя принесет ярославцам снег, туман и сильный ветер. Фото: "Центр Фобос"

Новая неделя принесет ярославцам снег, туман и даже ветер до 15 метров в секунду. Понедельник начнется с температуры +1 градус днем и снегопада, а уже во вторник в городе похолодает до - 2. В среду солнце выйдет из-за туч и дневная температура воздуха будет колебаться от +1 до +2 градусов до конца недели. - Ясная погода будет только во вторник и среду. В остальные дни - облачно и снег. В четверг ожидается сильный ветер до 15 метров в секунду, - сообщили в Центре "Фобос".